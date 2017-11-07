Игорь Титенков может покинуть пост главы департамента горхозяйства

Глава департамента горхозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков может покинуть свой пост. По сообщениям местных СМИ, чиновник написал заявление по собственному желанию.

Как пояснил в эфире телекомпании ТВК первый заместитель главы города Владислав Логинов, «при формировании штатного расписания департаментов работа Игоря Петровича не предусматривалась».

«Я думаю, что он сможет эффективно работать где-нибудь в другом направлении и соответствующее решение он должен принять», — пояснил Логинов.

В мэрии Красноярска информацию об увольнении Титенкова пока не прокомментировали. В воскресенье в социальных сетях один из депутатов красноярского Горсовета сообщил, что глава департамента написал заявление на увольнение.

Напомним, ранее свои посты покинули первый заместитель главы города Андрей Игнатенко, руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский и заместитель мэра по информполитики Юлия Овчинникова.