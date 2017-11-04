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Мэр Красноярска назначил нового руководителя департамента градостроительства

Главная Политика
Красноярск
12:26 4 Ноября 2017
назначение, глава, градостроительство, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сергей Еремин назначил исполняющим обязанности заместителя главы города — руководителя департамента с 2 ноября этого года Олега Животова.

Новый руководитель департамента градостроительства родился в Иркутске. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

С 1987 года Олег Животов работал в дорожно-строительной отрасли, был заместителем директора госпредприятия края «Дорожно-эксплуатационная организация» Березовский филиал.

С 2009 по 2012 год работал в министерстве строительства и архитектуры региона в качестве руководителя отдела развития строительного комплекса.

В 2012 году стал во главе крупнейшего в Красноярском крае проектного института — ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

Олег Животов — эксперт коллегии при региональном министерстве транспорта по вопросам транспортной деятельности, он также председатель государственной экзаменационной комиссии по специальности «Промышленное и гражданское строительство» инженерно-строительного института СФУ.

Новый глава департамента градостроительства награжден благодарностью, благодарственным письмом, почетной грамотой губернатора края, почетными грамотами главы города и Законодательного собрания края. 

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