Лариса Шойгу выслушала проблемы красноярцев в общественной приемной «Единой России»

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Лариса Шойгу в четверг, 2 ноября, провела прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

Так, руководитель краевой общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» пришел с вопросом, касающимся предоставления льгот чернобыльцам. Как пояснил заявитель, в федеральном законе «О социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» есть льготы, которые предоставляются инвалидам и участникам катастрофы по оплате жилищной услуги (общедомовых нужд) и услуг ЖКХ. Льготников разделяют на тех, кто живет в государственно-муниципальном жилье и непосредственных собственников жилья. Однако те льготники, которые имеют жилье в частной собственности, тоже разделяются на две категории: те, кто приватизировал жилье и те, кто приобрел жилье – купили за собственные деньги или по жилищному сертификату, получили в наследство или в подарок. Для первых льгота по оплате жилищной услуги предоставляется, а для вторых - нет. При этом разница между приватизированной квартирой и приобретенной неочевидна.

«Мы постараемся поднять всю законодательную базу по этому вопросу, разберемся и попросим наш комитет по законодательству и государственному устройству внести ясность», - ответила Лариса Шойгу.

В процессе обсуждения заявитель поднял еще одну проблему – предоставление путевок на курортно-санаторное лечение, потому что в связи с изменениями в законе чернобыльцы нерегулярно получают эти путевки через фонд социального страхования. Это обращение депутат рекомендовала оформить отдельно и направить на ее имя.

Председатель общественного совета при краевом министерстве социальной политики пришла с вопросом предоставления социальных услуг детям-инвалидам в стационарах. Она пояснила, что в крае существует 4 детских психоневрологических интерната, в которых числится 740 человек. В основном, это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Но есть категория детей (17%), у которых есть родители, и они не лишены родительских прав. Всем детям, которые живут и реабилитируются в стационарах, выплачивается пенсия. Сиротам и детям, оставшимся без попечения, открываются счета в банках и перечисляется пенсия в размере около 15 тысяч рублей. Однако бывают определенные нужды, когда для больных детей требуется дорогостоящее лечение и другие расходы, не предусмотренные сметой. В таких случаях с разрешения опеки можно воспользоваться частью пенсии ребенка. Но пенсия тех 17% детей, у которых есть родители, перечисляется самим родителям и, как правило, расходуется не на нужды детей. По мнению заявителя, это «удобное» положение дел не стимулирует родителей забирать детей, заниматься их воспитанием и даже общаться.

«До января 2015 года была норма – те, кто проживает в стационарных учреждениях, могли до 75% пенсии отчислять на развитие этих учреждений, на оздоровление детей, на благоустройство территории. 442 федеральный закон, 31 статья, как раз говорит о бесплатном обслуживании всех этих детей и их содержании в стационарах. Мы посчитали, что в общей сложности по этим четырем учреждениям ежегодно 25 млн рублей не расходуются на нужды детей, они уходят на нужды родителей этих детей. Наше предложение – внести поправку в закон для детей, у которых есть родители, в следующей формулировке: «Сохранить норму, как для обычных пенсионеров, находящихся в стационарных учреждениях», чтобы 75% от их пенсий вносилось на счет учреждения и расходовалось непосредственно на этих детей», - предложила председатель общественного совета.

Лариса Шойгу предложила обсудить эту тему более широко, чтобы принять оптимальное решение по проблеме.

«Мы бы очень хотелось, чтобы ваш совет изучил эту тему еще более подробно. Удивительно, что вообще за всю мою практику первый человек об этом заговорил, позаботился именно о государстве. Меня радует ваше обращение, потому что это сложные и интересные вопросы, и ими надо заниматься», - отметила депутат.

Руководить краевого движения волонтеров медиков, преподаватель в медицинском университете пришла с проблемой медицинских кадров. Она рассказала, что в ближайшее время в крае повышают заплату медикам в связи с нехваткой кадров в селах и деревнях. Сейчас для того, чтобы получать более высокую зарплату, врачи заинтересованы работать больше, брать вечерние дежурства и т.д. Однако, как только зарплата врача станет 50, 60, 70 тысяч рублей, есть риск, что они просто откажутся от дополнительной подработки, а это недопустимо. Особенно если ты единственный специалист в районе, уверена заявитель. То есть за повышением зарплаты последует отсутствие стимула работать больше. Кроме того, из-за разницы в размере заработной платы появляется еще одна проблема: врачам выгоднее уйти в практическое здравоохранение, нежели передавать свой опыт в медицинском университете. Поэтому нехватка кадров в вузах и сузах будет только увеличиваться. Депутат отметила, что одним из способов решения проблемы она видит включение дежурств в обязательные должностные обязанности врачей, а по второму вопросу предложила заключать договоры между министерствами образования и здравоохранения.

Также заявитель задала вопрос о продлении программы по выделению материнского капитала. Депутат пояснила, что пока этот вопрос не обсуждался и есть большая вероятность, что программа будет продлена.

Следующий вопрос, который рассмотрела Шойгу на приеме, касался маломобильных граждан. К депутату пришла жительница Красноярска, которая решила поделиться своим опытом развития проекта «Шаг за шагом к мечте» в рамках программы «Доступная среда». Она хотела бы тиражировать свой опыт в другие регионы и вывести его на федеральный уровень.

«В 2007 году в результате аварии я получила травму, после которой у меня парализовало половину тела. В 2016 году я пришла к главе города и сказала: «Есть идея – поддержать инвалидов на самом старте, когда они еще находятся на стадии осознания того, что жизнь изменилась, показать, что они не больные, не ущемленные. Он поддержал и помог с организацией. Теперь мы бесплатно привозим на спецтранспорте людей с ограниченными возможностями в муниципальные спортзалы. Мы закупили кушетки, тренажеры, сделали пандусы. Инвалиды имеют возможность бесплатно заниматься спортом. В результате человек начинает адаптироваться, у него появляются новые цели, стимул жить, учиться, работать, развиваться, он чувствует себя сильнее во всех смыслах. Я считаю, что этот проект можно применить по всем городам России», - рассказала красноярка.

Лариса Шойгу отметила большую важность этого проекта и пообещала направить его коллегам из федерального парламента для расширения и внесения своих предложений.

«Это очень хороший проект, очень хорошее начинание, я надеюсь, что у вас все будет успешно. То, что вы делаете – это очень важно», – сказала депутат.

Отметим, все поступившие обращения были взяты парламентарием на личный контроль.

Напомним, в крае продолжается региональная неделя, в рамках которой депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия» Петр Пимашков, Виктор Зубарев, Юрий Швыткин, Раиса Кармазина и Лариса Шойгу проводят приемы граждан, встречаются с избирателями и принимают участие в социально значимых событиях.

Фото: пресс-служба «Единой России»