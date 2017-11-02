Краевые депутаты обсудили вопросы улучшения качества жизни в регионе

На VIII Съезде депутатов Красноярского края собрались около 650 политиков со всего региона, в том числе из удаленных северных районов. Главной темой масштабного события стало улучшение качества жизни людей.

Весь день на площадке конгресс-холла СФУ народные избранники более детально разбирали накопившиеся проблемы на круглых столах. Речь шла о развитии малого и среднего предпринимательства в районах, механизмах господдержки местного самоуправления, контроле качества капитального ремонта в домах, детском отдыхе и так далее. Все предложения депутатов вошли в резолюцию - план первоочередных действий.

«Для Красноярского края подобные съезды очень актуальны, потому что территория региона очень большая. На таких площадках можно обмениваться разными проблемами. Мне кажется VIII Съезд выгодно отличался от предыдущих. Мы сконцентрировались на повестке, все вместе обсуждали проблемы и пути их решения. Поэтому итоговая резолюция получилась более качественной, чем в предыдущие съезды», — сказал председатель комитета по бюджету Заксобрания Егор Васильев в эфире телеканала ТВК.

В рамках VIII Съезда депутатов Красноярского края также прошли публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Стоить отметить, что на Съезде впервые после своего назначения публично выступил врио губернатора Красноярского края Александр Усс. В первый раз доклад читал новый председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Викторович Свиридов. Именно поэтому прошедший Съезд можно назвать стартом для работы новой политической команды.

Фото: пресс-служба краевого ЗС