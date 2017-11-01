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Депутаты Красноярского края приняли резолюцию VIII Съезда

Главная Политика
Красноярск
20:02 1 Ноября 2017
депутаты, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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VIII Съезд депутатов Красноярского края завершил свою работу. На заключительном заседании депутаты краевого Заскобрания совместно с делегатами из муниципалитетов приняли резолюцию — план первоочередных действий.

В документ вошли те приоритетные задачи, которые участники Съезда обсуждали в течение всего дня. В частности, на круглых столах делегаты детально разбирали накопившиеся в Красноярском крае проблемы.

Стоит отметить, что еще в начале Съезда каждый из депутатов уверенно заявлял, что для решения приоритетных задач необходимо консолидировать депутатский корпус, глав муниципалитетов и районов. Это важно для развития межрегионального и межмуниципального сотрудничества.

«Я присутствовал на всех съездах депутатов Красноярского края, которые проводились, поскольку уже достаточно долго работаю в своей должности. Для меня всегда это было подведением итогов прошедших лет и формулировкой задач на будущее. Важно гармоничное развитие всех территорий нашего региона. Самое главное, на мой взгляд, — развитие экономики, от этого зависит дальнейшее развитие социальной сферы, два этих понятия тесно взаимосвязаны. Формат круглых столов мне очень интересен, ведь взаимодействие всех ветвей власти очень важно», - сказал журналистам глава Краснотуранского района Николай Шалунов.

В резолюции VIII Съезда депутатов Красноярского края собраны рекомендации для глав муниципальных районов, краевых избранников, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. В частности, представителям органов государственной власти РФ от региона рекомендуется доносить инициативы края до правительства РФ, а также вести работу с органами власти по вопросам финансовой поддержки регионов.

Главам муниципалитетов делегаты предлагают утвердить стратегию социально-экономического развития Красноярского края до 2030, постоянно проводить антикоррупционный мониторинг, развивать межмуниципальное сотрудничество в аграрной сфере, усилить контроль за соблюдением сроков проведения капитального ремонта, разработать «дорожную карту» по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в регионе, реализовать краевой проект «Земский фельдшер» и так далее.

Фото: пресс-служба краевого ЗС

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