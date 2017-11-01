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Алексей Додатко отметил важность VIII съезда депутатов для «Единой России»

Главная Политика
Красноярск
16:26 1 Ноября 2017
в красноярском крае, депутаты, участники, съезд, территория
Автор: Sibnovosti.ru
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Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко принимает участие в работе VIII съезда депутатов Красноярского края. По его словам, съезд дает возможность в открытом диалоге найти решение проблем для территорий края.

«Я уверен, что съезд станет важной вехой в развитии института муниципальной власти. Ведь такой форум – это уникальная площадка для обсуждения текущих проблем, которых у местного самоуправления на территориях, в сельских поселениях очень много. А на площадках съезда есть возможность их обсудить и в открытом диалоге, возможно, найти пути для их решения», - считает руководитель краевой парторганизации.

Он также отметил важность съезда для реализации предвыборной программы партии «Единая Россия» и ее проектов.

«Напомню, более 70% депутатов и глав территорий, сельских поселений – это представители партии «Единая Россия». Многие из них принимают участие в съезде, в том числе и депутаты Государственной думы - это Петр Пимашков, Раиса Кармазина, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Лариса Шойгу. Вместе с нами на съезде работают и наши товарищи по партии, сенаторы от Красноярского края Валерий Семенов и Андрей Клишас. Само по себе такое представительство говорит о важности съезда и значимости тех решений, которые здесь будут приняты. Для «Единой России» съезд ценен тем, что наши депутаты и главы территорий не только смогут получить информацию из первых уст – главы региона и председателя Заксобрания, но и обсудить насущные проблемы территорий, поделиться опытом, скорректировать планы действий. И это очень важно, в том числе и для реализации нашей предвыборной программы. Для того мы и выбираем своих представителей во власть, чтобы через них выполнять наказы наших избирателей и наши предвыборные обещания. Кроме того, в следующем году мы будем продолжать реализацию таких важных для населения края проектов, как благоустройство дворов и общественных пространств, развитие театров и домов культуры, реконструкция дорог, модернизация здравоохранения и образования, поддержка детского спорта и т.д. Мы заинтересованы, чтобы в краевом бюджете были заложены средства на финансирование этих направлений, нам есть, что представить в качестве положительного опыта, и мы готовы отстаивать свои позиции при обсуждении бюджета», - подчеркнул Додатко.
 

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»

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