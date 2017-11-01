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Сергей Пономаренко: проспекту Мира может потребоваться перестройка

Главная Политика
Красноярск
16:01 1 Ноября 2017
ремонт, комментарии, мира, улица, изменения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Андрей Минаев / архив Sibnovosti.ru
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Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко дал комментарий по поводу ремонта проспекта Мира.

«Следующий году нас ключевой и решающий с точки зрения подготовки к Универсиаде, поэтому, по крайней мере, знаковые, сакральные места должны выглядеть точно на пять с плюсом. Во всем городе нужно порядок навести ну уж точно на ключевых объектах сделать все идеально, — комментарий Сергея Пономаренко прозвучал на радиостанции «Комсомольская Правда». Если сейчас в ходе анализа, будут выявлены серьезные недостатки в работах, то конечно нужно будет переделывать. Это не только качается брусчатки и дорог много нареканий звучит и к остановкам общественного транспорта и к заборам, которые поставили. Поэтому здесь, я думаю, городская власть при поддержке краевой должна навести порядок».

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