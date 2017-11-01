Сергей Пономаренко: проспекту Мира может потребоваться перестройка

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко дал комментарий по поводу ремонта проспекта Мира.

«Следующий году нас ключевой и решающий с точки зрения подготовки к Универсиаде, поэтому, по крайней мере, знаковые, сакральные места должны выглядеть точно на пять с плюсом. Во всем городе нужно порядок навести ну уж точно на ключевых объектах сделать все идеально, — комментарий Сергея Пономаренко прозвучал на радиостанции «Комсомольская Правда». — Если сейчас в ходе анализа, будут выявлены серьезные недостатки в работах, то конечно нужно будет переделывать. Это не только качается брусчатки и дорог — много нареканий звучит и к остановкам общественного транспорта и к заборам, которые поставили. Поэтому здесь, я думаю, городская власть при поддержке краевой должна навести порядок».