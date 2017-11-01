Съезд депутатов консолидирует политические элиты после смены губернатора Красноярского края

Основной задачей VIII Съезда депутатов в Красноярске станет консолидация политических властей после смены губернатора края и председателя регионального парламента. Об этом в своем докладе, посвященном приоритетам государственной политики региона, рассказал председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов.





«Каждый из собравшихся здесь депутатов и глав муниципальных районов несет ответственность за те события, которые сегодня происходят в Красноярском крае. Съезд – это своеобразный старт для работы в новом составе. В первую очередь, мы должны подумать об улучшении качества жизни населения в Красноярском крае. Такие события федерального масштаба, как зимняя Универсиада, накладывают на нас дополнительную ответственность, но нельзя забывать и о ведущих задачах. Именно о них мы сегодня поговорим на круглых столах», — прокомментировал председатель краевого ЗС Дмитрий Свиридов.

В своем выступлении Свиридов обозначил отдельные аспекты организации работы власти. Он уделил особое внимание взаимодействию Заксобрания с органами местного самоуправления, проблемам местной власти и роли депутатского корпуса в их решении.

«Говоря о местном самоуправлении, мы должны обратить внимание на его базовый уровень — сельские поселения края. Скажем прямо: ситуация здесь далека от совершенства. В силу причин, нередко от них не зависящих, у органов местного самоуправления на селе зачастую нет возможности думать об инициативах, повышающих качество жизни людей. Они загружены исполнением полномочий и ответами на многочисленные вопросы контролирующих органов», — отметил председатель краевого парламента.

Депутат Госдумы от Красноярского края Раиса Карамзина отметила, что на Съезде депутаты не просто общаются между собой, а прорабатывают важные для края решения.

«Очень отрадно, что сегодня на одной площадке собрались депутаты всех уровней Красноярского края. Мы говорим о проблемах и недостатках, которые сегодня существуют в регионе. Нам очень важно, что местное самоуправление тоже стало частью этого политического события», - сказала Карамзина.



Она отметила, что депутаты Госдумы приехали на Съезд, чтобы рассказать о существующих в крае проблемах на федеральном уровне.



Фото с официального сайта Законодательного собрания Красноярского края