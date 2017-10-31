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Краевые депутаты предложили ввести дополнительный выходной

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Красноярск
13:33 31 Октября 2017
политика, депутаты, красноярск, предложение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутаты краевого Заксобрания внесли на обсуждение законопроект о дополнительном выходном дне. Народные избранники хотят сделать 1 июня нерабочим днем. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента. 

1 июня страна празднует День защиты детей. В первый день лета для маленьких красноярцев устраивают праздничные гуляния и даже организуют карнавал. Летом 2017 года детское шествие пришлось перенести, что вызвало волну негодования среди родителей. Чтобы избежать подобных ситуаций, депутаты предложили официально освободить этот день от работы. 

«Законопроект разработан с учетом необходимости развития у детей общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности», — говорится в материалах проекта.

Инициаторами нововведения стала группа из 13 народных избранников. Документ был внесен на обсуждение 24 октября. На предстоящей сессии ЗС депутатам необходимо будет проголосовать за законопроект. 

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