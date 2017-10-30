Краевые депутаты почувствуют единство

1 ноября состоится VIII Съезд депутатов Красноярского края. В нем примут участие около 650 человек, порядка 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.

В преддверии большого регионального форума sibnovosti.ru узнали у политиков о том, зачем собирать в одном месте депутатов разного уровня со всей территории края, а также чего можно ждать от дискуссий.

По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания края Алексея Клешко, съезд является важной традицией, которая позволяет депутатам разного уровня почувствовать единство депутатского корпуса.

«Мы проводим в рамках съезда большие депутатские слушания по проекту бюджета. Если обычно в них участвуют 200 человек, то здесь тысяча. Это очень важно, потому что 82 млрд рублей мы направляем органам местного самоуправления на их собственные полномочия и на реализацию государственных полномочий. Плюс на программу развития», - рассказал Клешко.

Он также добавил, что комитеты Законодательного собрания края готовят проведение профильных круглых столов на те темы, по которым поступило в парламент больше всего писем и обращений за последнее время.

«Мы надеемся, что те рекомендации и предложения, которые будут выработаны в ходе съезда, окажутся полезными для края. Для депутатов из отдаленных сел, районов и городов съезд - это возможность на один день оказаться в эпицентре краевой политики. Не в смысле политических интриг, а в смысле принятия политических решений. Если хотите, это большая депутатская планерка и большой мастер-класс по обсуждению и поиску решений», - резюмировал Клешко.

фото: sobranie.info