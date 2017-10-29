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Депутаты Заксобрания не стали запрещать продажу алкоголя в жилых домах

Главная Политика
Красноярск
13:10 29 Октября 2017
красноярск, закон, алкоголь, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Зеленогорска Павел Корчашкин предложил ограничить продажу алкоголя в жилых домах. По словам градоначальника, местные власти столкнулись с ростом продажи алкоголя в торговых точках, которые повсеместно открываются в жилых домах. Всего таких точек в городе около тридцати. Купленное в них спиртное распивается тут же: во дворах на детских площадках. Вокруг таких точек возникают беспорядки. Поэтому зеленогорские депутаты предложили внести в действующий краевой закон изменения, а именно: запретить в «закрытых городах» розничную продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков в помещениях, которые переведены из жилых в нежилые.

Однако выяснилось, что против такого запрета выступает прокуратура. По ее мнению, такой закон не может быть принят для одного Зеленогорска. Кроме того, он нарушает антимонопольное законодательство и ущемляет права предпринимателей. Не поддержали законодательную инициативу и в краевом министерстве промышленности.

«Безусловно, это проблема. И министерство всегда поддерживает инициативы, которые ограничивают алкоголизацию населения и ужесточают требования. Но в данном случае... Более трети лицензированных продаж алкогольной продукции осуществляется в магазинах «у дома». И запрет продажи там алкоголя приведет к тому, что они вынуждены будут закрыться либо повысить цены на остальную продукцию, чтобы выжить, или же уйдут «в тень». Ни один из этих выходов нас не устраивает. Например, самый главный риск ухода «в тень» — возникает угроза жизни и здоровью граждан, которые будут покупать продукцию непонятного происхождения в магазинах без лицензии», - заявила представитель краевого минпрома Ирина Панина.

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