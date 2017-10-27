Кто такой мэр Еремин? Биография нового главы Красноярска

24 октября депутаты Горсовета выбрали нового главу Красноярска. Им стал 41-летний министр транспорта Сергей Еремин. Сразу после оглашения результатов горожане начали изучать личность нового «хозяина» Красноярска. Но кроме сухих биографических фактов ничего примечательного в интернете им найти не удалось. За пять лет министерской деятельности с ним не было связано никаких скандалов и громких дел. Время от времени о деятельности чиновника писало краевое правительство — то там дорогу отремонтировали, то здесь что-то новое построили. Вывод здесь напрашивается сам собой — кто такой Еремин в Красноярске практически никто не знает. Sibnovosti.ru узнали некоторые факты о главе Красноярска. Подробности в материале.

«Мечтал стать летчиком»

Сергей Еремин родился 14 мая 1976 года. Уже со студенчества он был связан с дорогами — сначала учеба в Политехническом институте, затем работа в ГИБДД и КрУДоре. После Еремин получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция».

Но, как выяснили журналисты, нынешнего мэра всегда тянуло в авиацию. С детства он мечтал стать летчиком. Хоть воплотить желание в жизнь так и не удалось, страсть к авиации у чиновника не потухла. В своем кабинете министра он собрал коллекцию различных моделей самолетов. Даже пообещал показать ее при случае.

«Ты муза, о, великий край»

Новый мэр Еремин много времени уделяет художественной литературе. Не обходит стороной книги на технические темы. Но больше всего ценит собственное произведение о крае.

«У меня было одно свое творение, но я его нигде не презентую. Меня в прошлом году как-то по-новому вдохновило – я объехал за полтора месяца практически весь край, тысяч 20 километров исколесил, и этим навеяло. У меня книга теперь любимая, которую я сам сделал - «Ты муза, о, великий край»», - признался мэр.

Щи и борщи

Новый мэр Красноярска рассказал о своих вкусовых предпочтениях. Еремин любит щи, борщ, пельмени и практически все блюда русской кухни.

«Себя сдерживаю всячески, но не могу зачастую отказаться от этих вкусовых эффектов», - сказал мэр.

Немного о личном

Сергей Еремин вместе с супругой воспитывают четырех дочерей. Младшим двойняшкам в этом году исполнилось пять лет. Старшая дочь учится в Медакадемии. При этом все решения в семье принимает отец.

«Я, наверное, достаточно жесткий человек, поэтому матриархата у нас в семье нет, решения принимаю я. И демократии у нас в семье нет. Не знаю, хорошо это или плохо», - сказал Еремин.

Политическая карьера буквально перешла Еремину по наследству. Его отец Василий Еремин был известным в Красноярском агрономом. С 2001 года был депутатом Заксобрания по Березовскому избирательному округу. В 2005 году он скончался в возрасте 52 лет.

«Думаю, что мой отец бы мной гордился. Воспитывал он меня достаточно жестко. Но несмотря на это, отец всегда был для меня эталоном. Я брал с него пример. Думаю, я никогда не подводил и не подведу честь своего отца», - сказал мэр.

Что пообещал Еремин

Нынешний мэр признался, что уже давно он собирает фотоархив с недоделками. Планирует даже на время пересадить глав районов на общественный транспорт, чтобы те могли «увидеть проблемы изнутри».

«Мне кажется, главам районов вообще кабинеты не нужны. Управление должно осуществляться больше с земли, нужно видеть проблемы города глазами жителей. А для этого надо ходить, ездить, в пробках стоять», - подытожил Еремин.

В интервью телеканалу ТВК Еремин сказал, что проблему с контрактами на ремонт дорог также можно решить. Для этого нужно проводить торги в январе, чтобы в апреле уже выпустить технику на объекты.

«У нас есть объекты, которые нас «топят» — легендарный проспект Мира. Раздражающим фактором является то, что мы мучились-мучились, а это мучение не заканчивается. Все понимают: строительный сезон должен закончиться», — сказал Сергей Еремин.

Новый глава Красноярска также собирается взяться за пробки, в которых уже несколько лет «тонет» город. По мнению чиновника, сначала нужно провести диагностику транспортных потоков, а потом решать проблемы, которые привели к дорожному коллапсу.

Не исключено, что в ближайшее время и в административной структуре произойдут существенные изменения. Еремин планирует создать интернет-приемную и общаться с гражданами по интернету. Мэр назвал сайт городской администрации «наглядной демонстрацией ограниченности доступа информации».

Отметим, что 26 октября Сергей Еремин официально вступил в должность главы Красноярска. Ближайшие пять лет в он будет решать вопросы стратегической важности и менять приевшийся людям внешний облик города.