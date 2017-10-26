Сегодня бывший министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин официально вступил в должность главы Красноярска. Торжественная церемония инаугурации прошла в администрации города.

Атрибуты власти - геральдическую подвеску, знак «Звезда мэра», ключ от Красноярска - Еремину передали председатель Горсовета Татьяна Казанова и депутат Заксобрания Анатолий Самков. Первым поздравил нового мэра врио губернатора Александр Усс.

«Глава города Красноярска - Сергей Васильевич Еремин - относительно молодой человек. Ему 40 с небольшим лет. С хорошими крестьянскими корнями, с серьезным опытом управления на краевом уровне. Человек, который умеет не только слушать, но и слышать людей. И я уверен, это очень важно для выполнения функций, которые ему поручены», - выступил врио губернатора.

«Особо» поблагодарил Усс тех, кто вышел в финал, «но в интересах города отдал свой голос Еремину». Также он пожелал мэру опираться в своей работе на мнение горожан и найти общий язык с депутатами городского Совета.

В ответном слове глава поблагодарил всех за доверие и заявил, что «отчетливо понимает всю степень своей ответственности».

«Город Красноярск - это удивительный город с особыми духовными и культурными традициями. И я это очень ценю… Я благодарю всех за оказанное доверие, приложу все усилия, чтобы оправдать тот аванс доверия, который вы мне оказали. Я эту землю люблю, я люблю жителей и приложу все мои усилия, чтобы наш город с каждым днем, месяцем и годом становился лучше и лучше», - сорвал аплодисменты градоначальник.

Напомним, 24 октября депутаты Горсовета путем тайного голосования выбрали нового главу Красноярска. Им стал 41-летний и.о. министра транспорта Красноярского края Сергей Еремин. За него проголосовали 23 депутата из 29.

В финальной политической гонке принимали участие только два кандидата — Сергей Еремин и Владимир Егоров. Второй претендент призвал коллег голосовать за своего оппонента.

фото: с личной страницы Андрея Болсуновского в Facebook