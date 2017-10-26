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В краевом министерстве транспорта сменился руководитель

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Красноярск
15:52 26 Октября 2017
политика, назначения, красноярск, мэр, министр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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25 октября врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении нового и.о. министра транспорта. Место Сергея Еремина занял его заместитель Вадим Войцеховский. 

Бывший и.о. министра транспорта теперь занимает другую должность. 24 октября красноярский Горсовет большинством голосов выбрал Еремина главой города. Сегодня состоится инаугурация будущего мэра. 

«Освобожден от исполнения обязанностей министра в связи с переходом на выборную должность главы города Красноярска», — говорится в распоряжении краевого правительства. 
 

Вадим Войцеховский родился в 1967 году. Окончил Красноярскую высшую школу МВД России по специальности «юриспруденция», а также Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. Он занимал пост заместителя министра транспорта с июня 2017 года. До этого руководил госпредприятием «Краевое транспортное управление» и был соучредителем нескольких коммерческих организаций. 

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