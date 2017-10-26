Съезд депутатов края станет подспорьем для местного самоуправления

1 ноября состоится VIII Съезд депутатов Красноярского края. В нем примут участие около 650 человек, порядка 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.

В преддверии большого регионального форума sibnovosti.ru узнали у политиков, чиновников и представителей общественности о том, зачем собирать в одном месте депутатов разного уровня со всей территории края, а также чего можно ждать от дискуссий.

«На Съезде обсуждаются актуальные проблемы социально-экономического развития края, затем принимается резолюция, в которой будут обозначены приоритетные направления. По ним и будет строиться в целом работа в ближайшие два года и последующие», - рассказала депутат Законодательного собрания края, зампред комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина.

В этом году в рамках Съезда будут работать 10 круглых столов, на которых делегаты обсудят вопросы, касающиеся оказания первичной медико-санитарной помощи населению, обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам инфраструктуры и государственным услугам, обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость в крае. Будут также обсуждены механизмы государственной поддержки местного самоуправления и механизмы контроля за качеством капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

«Много проблем у органов местного самоуправления возникает по правовым и организационным вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, а также по управлению, распоряжению землями сельскохозяйственного назначения и контролю за их использованием и другие. Одним словом, жизнь не стоит на месте. Изменилось федеральное законодательство. Обсуждение всех обозначенных вопросов позволит депутатам всех уровней края выверить позиции и прийти к пониманию, что нужно делать по каждой из обозначенных проблем», - подчеркнула Оськина.

Стоит добавить, что завершится Съезд масштабными публичными слушаниями по вопросу «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Фото: пресс-служба краевого Заксобрания