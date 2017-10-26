26 октября
Красноярск
погода 0 °C
курсы валют
57.76
 
€ 68.29
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Съезд депутатов края станет подспорьем для местного самоуправления

Главная Политика
Красноярск
13:52 26 Октября 2017
депутаты, съезд, политика, власть
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

1 ноября состоится VIII Съезд депутатов Красноярского края. В нем примут участие около 650 человек, порядка 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.

В преддверии большого регионального форума sibnovosti.ru узнали у политиков, чиновников и представителей общественности о том, зачем собирать в одном месте депутатов разного уровня со всей территории края, а также чего можно ждать от дискуссий.

«На Съезде обсуждаются актуальные проблемы социально-экономического развития края, затем принимается резолюция, в которой будут обозначены приоритетные направления. По ним и будет строиться в целом работа в ближайшие два года и последующие», - рассказала депутат Законодательного собрания края, зампред комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина.

В этом году в рамках Съезда будут работать 10 круглых столов, на которых делегаты обсудят вопросы, касающиеся оказания первичной медико-санитарной помощи населению, обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам инфраструктуры и государственным услугам, обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость в крае. Будут также обсуждены механизмы государственной поддержки местного самоуправления и механизмы контроля за качеством капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

«Много проблем у органов местного самоуправления возникает по правовым и организационным вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, а также по управлению, распоряжению землями сельскохозяйственного назначения и контролю за их использованием и другие. Одним словом, жизнь не стоит на месте. Изменилось федеральное законодательство. Обсуждение всех обозначенных вопросов позволит депутатам всех уровней края выверить позиции и прийти к пониманию, что нужно делать по каждой из обозначенных проблем», - подчеркнула Оськина.

Стоит добавить, что завершится Съезд масштабными публичными слушаниями по вопросу «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Фото: пресс-служба краевого Заксобрания

 
В статье упоминаются:
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мэр. Инаугурация

Мэр. Инаугурация

26 Октября 2017 г.
26 октября прошла торжественная церемония вступления в должность главы Красноярска Сергея Еремина
Новости Красноярска: Сергей Еремин официально вступил в должность главы Красноярска

Сергей Еремин официально вступил в должность главы Красноярска

26 Октября 2017 г.
Первым его поздравил врио губернатора края
Новости Красноярска: В краевом министерстве транспорта сменился руководитель

В краевом министерстве транспорта сменился руководитель

26 Октября 2017 г.
Место Сергея Еремина занял его заместитель Вадим Войцеховский
Новости Красноярска: Съезд депутатов покажет объективное положение дел в крае

Съезд депутатов покажет объективное положение дел в крае

25 Октября 2017 г.
В нем примут участие около 650 человек
Новости Красноярска: Советником Александра Усса стал Антон Натаров

Советником Александра Усса стал Антон Натаров

25 Октября 2017 г.
Новый советник будет курировать подготовку к Универсиаде
Новости Красноярска: Сергей Еремин вступит в должность главы Красноярска 26 октября

Сергей Еремин вступит в должность главы Красноярска 26 октября

24 Октября 2017 г.
Инаугурацию проведут в торжественной обстановке
Новости компаний
25/10
Сбербанк предлагает избавиться от мелочи и получить приятный бонус
24/10
Внимание, архитекторы и дизайнеры! Конкурс идей для Буфф-сада
23/10
Школа управдомов «Жилфонда» перешла на новый формат
23/10
Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом
23/10
На комбинате «Волна» подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
20/10
В Покровском навсегда закрывают малую котельную «КрасКома»
20/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
18/10
Красноярцев научат счастью на «Тараканьих бегах»
18/10
Ремонты в домах «Жилфонда» завершены на 80%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы не верят в снижение цен на жилье

Красноярцы не верят в снижение цен на жилье

23 Октября 2017 г.
«Индекс настроений» горожан держится в плюсе
Новости Красноярска: СМИ: погибший в «Мегалэнде» мужчина был депутатом районного совета

СМИ: погибший в «Мегалэнде» мужчина был депутатом районного совета

23 Октября 2017 г.
Им оказался депутат Туруханского районного совета Сергей Попович
Новости Красноярска: Студенты СФУ неожиданно получили 100-тысячные стипендии

Студенты СФУ неожиданно получили 100-тысячные стипендии

24 Октября 2017 г.
Об этом учащиеся сообщили в социальных сетях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.