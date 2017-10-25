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Съезд депутатов покажет объективное положение дел в крае

Главная Политика
Красноярск
18:32 25 Октября 2017
политика, депутаты, съезд, власть
Автор: Sibnovosti.ru
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1 ноября состоится VIII Съезд депутатов Красноярского края. В нем примут участие около 650 человек, порядка 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.
В преддверии большого регионального форума sibnovosti.ru узнали у политиков, чиновников и представителей общественности о том, зачем собирать в одном месте депутатов разного уровня со всей территории края, а также чего можно ждать от дискуссий. 

«Съезд депутатов всех уровней со всего края - уникальный по повестке и составу участников формат, к тому же он случается не так часто. Здесь обычно не бывает победных речей исполнительной власти, наоборот участники будто соревнуются между собой в поднятии наиболее наболевших и долго не решаемых вопросов, в рецептах и рекомендациях по выходу из проблемных ситуаций. Помножьте это на специфику территорий огромного края, где часто самыми насущными бывают совершенно разные темы», - рассказал депутат краевого парламента, председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев. 

По словам Васильева, именно поэтому повестка съезда учитывает все аспекты жизни районов, круглые столы по всем направлениям государственного управления. В итоге резолюция съезда читается как объективная картина положения дел в регионе, а также план первоочередных действий с точки зрения народных избранников. 

«Полагаю, такой подход интересен и полезен хотя бы потому, что темы для выступлений депутаты не придумывают в своих кабинетах, они говорят о том, что беспокоит их избирателей», - резюмировал депутат.

Фото: пресс-служба краевого Заксобрания

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