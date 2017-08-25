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Краевой избирком не будет принимать участия в выборах мэра Красноярска

Главная Политика
Красноярск
13:41 25 Августа 2017
выборы, красноярск, политика, избирком
Автор: Sibnovosti.ru
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Краевая избирательная комиссия будет со стороны наблюдать за выборами главы Красноярска, но активного участия в этом процессе члены независимого коллегиального органа принимать не будут. Об этом новый глава Крайизбиркома Алексей Подушкин сообщил в интервью журналистам программы «Вести. Красноярск».

Подушкин рассказал о процедуре выборов нового главы Красноярска. Так, в соответствие с законами и уставом города, мэр будет избираться по итогам конкурса. Комиссия, состоящая из пяти членов краевого правительства и пяти депутатов Горсовета, должна из всего списка кандидатур выбрать только двух претендентов. Утвердят нового главу депутаты красноярского Горсовета, которые должны практически единогласно проголосовать за одного из кандидатов. 

Также в разговоре с ведущей Алексей Подушкин пообещал, что кардинально менять работу краевого избиркома он не будет. 

«У меня есть собственное видение работы краевой избирательной комиссии. Мы будем  с уважением ко всем относиться членам избирательного процесса. наша деятельность будет основана на принципах открытости и гласности», — сказал Подушкин. 

По словам нового главы, за короткое время работы на новом посту он уже успел устранить некоторые нарушения на выборах в Норильске. Крайизбирком, вопреки решению окружной комиссии, зарегистрировал одного из кандидатов. 

Напомним, 9 августа члены избирательной комиссии Красноярского края единогласно выбрали нового главу регионального избиркома. Им стал бывший начальник экспертно-правового управления губернатора Алексей Подушкин. По данным из открытых источников, Алексей Подушкин родился в 1977 году. Образование получал в Красноярском государственном университете (ныне — Сибирский федеральный университет). Предыдущий председатель избирательной комиссии Красноярского края Константин Бочаров ушел со своего поста 1 августа. 

Фото: скриншот видео Вести.Красноярск

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