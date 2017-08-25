Краевой избирком не будет принимать участия в выборах мэра Красноярска

Краевая избирательная комиссия будет со стороны наблюдать за выборами главы Красноярска, но активного участия в этом процессе члены независимого коллегиального органа принимать не будут. Об этом новый глава Крайизбиркома Алексей Подушкин сообщил в интервью журналистам программы «Вести. Красноярск».

Подушкин рассказал о процедуре выборов нового главы Красноярска. Так, в соответствие с законами и уставом города, мэр будет избираться по итогам конкурса. Комиссия, состоящая из пяти членов краевого правительства и пяти депутатов Горсовета, должна из всего списка кандидатур выбрать только двух претендентов. Утвердят нового главу депутаты красноярского Горсовета, которые должны практически единогласно проголосовать за одного из кандидатов.

Также в разговоре с ведущей Алексей Подушкин пообещал, что кардинально менять работу краевого избиркома он не будет.

«У меня есть собственное видение работы краевой избирательной комиссии. Мы будем с уважением ко всем относиться членам избирательного процесса. наша деятельность будет основана на принципах открытости и гласности», — сказал Подушкин.

По словам нового главы, за короткое время работы на новом посту он уже успел устранить некоторые нарушения на выборах в Норильске. Крайизбирком, вопреки решению окружной комиссии, зарегистрировал одного из кандидатов.

Напомним, 9 августа члены избирательной комиссии Красноярского края единогласно выбрали нового главу регионального избиркома. Им стал бывший начальник экспертно-правового управления губернатора Алексей Подушкин. По данным из открытых источников, Алексей Подушкин родился в 1977 году. Образование получал в Красноярском государственном университете (ныне — Сибирский федеральный университет). Предыдущий председатель избирательной комиссии Красноярского края Константин Бочаров ушел со своего поста 1 августа.

Фото: скриншот видео Вести.Красноярск