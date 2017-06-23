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Следственный комитет проведет доследственную проверку в отношении главы Канска

Главная Политика
Красноярск
16:21 23 Июня 2017
проверка, следствие, глава, канск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет проведет доследственную проверку в отношении главы Канска Надежды Качан по факту халатности. Об этом сообщает СУ СК по региону. Согласно материалам, которые поступили из прокуратуры, именно по неосторожности погибли двое жителей города.

По предварительным данным, 24 мая в Канске произошло возгорание жилых домов на ул. Первомайской, Тихой, 2-я Тихой и Николенко. Глава города Надежда Качан не предприняла мер к введению режима чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами и информированию населения об угрозе возникновения пожаров и необходимости эвакуации.

В результате это привело к распространению огня на территории Канска, а также причинению гражданам и организациям крупного материального ущерба в размере около 50 млн рублей. Тогда огнем было уничтожено 57 домов, в результате пожара наступила смерть двух человек.

В настоящее время получены и изучаются служебные документы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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