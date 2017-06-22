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Таймырские депутаты не поддержали отделение от Красноярского края

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Красноярск
11:15 22 Июня 2017
таймыр, политика, в красноярском крае, референдум, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутаты Таймырского районного совета не поддержали идею об отделении полуострова от Красноярского края. Решение было принято на сессии, прошедшей 21 июня. По данным издания «КоммерсантЪ-Сибирь», депутаты сочли, что согласовывать такую процедуру нужно на уровне краевой власти.

На сессии был рассмотрен проект референдума по вопросу «Считаете ли Вы, что Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району должен быть возвращен статус Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ?». Абсолютное большинство (14 из 15 депутатов) проголосовали за то, что этот вопрос не соответствует уровню референдума.

Депутат Таймырского райсовета Константин Исайкин рассказал журналистам, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут инициаторы референдума, глава района и парламентарии. Комиссия будет решать проблемы жителей Таймыра. При этом инициаторы намерены провести свое собрание и принять решение: обжаловать отказ или поменять вопрос.

Напомним, активисты в первый раз подали документы на проведение народного голосования в середине мая. Однако избирком их не принял. После этого, по данным «Коммерсанта», Таймыр посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, который встретился с местными жителями.

По словам активистов, после объединения с Красноярским краем в 2007 году северяне стали жить хуже. Большинство госструктур перенесли в Красноярск и Норильск, а часть жителей лишилась работы.

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