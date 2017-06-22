Таймырские депутаты не поддержали отделение от Красноярского края

Депутаты Таймырского районного совета не поддержали идею об отделении полуострова от Красноярского края. Решение было принято на сессии, прошедшей 21 июня. По данным издания «КоммерсантЪ-Сибирь», депутаты сочли, что согласовывать такую процедуру нужно на уровне краевой власти.

На сессии был рассмотрен проект референдума по вопросу «Считаете ли Вы, что Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району должен быть возвращен статус Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ?». Абсолютное большинство (14 из 15 депутатов) проголосовали за то, что этот вопрос не соответствует уровню референдума.

Депутат Таймырского райсовета Константин Исайкин рассказал журналистам, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут инициаторы референдума, глава района и парламентарии. Комиссия будет решать проблемы жителей Таймыра. При этом инициаторы намерены провести свое собрание и принять решение: обжаловать отказ или поменять вопрос.

Напомним, активисты в первый раз подали документы на проведение народного голосования в середине мая. Однако избирком их не принял. После этого, по данным «Коммерсанта», Таймыр посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, который встретился с местными жителями.

По словам активистов, после объединения с Красноярским краем в 2007 году северяне стали жить хуже. Большинство госструктур перенесли в Красноярск и Норильск, а часть жителей лишилась работы.