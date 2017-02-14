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Уволен помощник губернатора края по работе с муниципалитетами

Главная Политика
Красноярск
09:53 14 Февраля 2017
губернатор, красноярск, общество, увольнение, управление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Начальник управления губернатора Красноярского края по взаимодействию с муниципалитетами Сергей Чистов покинул свой пост. Соответствующее распоряжение опубликовано 13 февраля на сайте регионального правительства.

Согласно документу, Чистов официально уходит с госслужбы 17 февраля. В качестве причины указана собственная инициатива специалиста. Распоряжение уже вступило в силу.

Сергей Чистов возглавлял управление по работе с органами местного самоуправления с октября 2014 года. До этого он работал начальником главой управления территориальной политики при губернаторе.

Добавим, на данный момент неизвестно, кто станет преемником Чистова.

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