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Красноярский край заподозрили в подтасовке отчетов по капремонту

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Красноярск
12:23 10 Февраля 2017
политика, статистика, общество, в красноярском крае, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край оказался в числе регионов, которые заподозрили в подтасовке отчетов по выполнению программы капремонта. Всего в подлоге обвинили 14 субъектов РФ. Об этом на селекторном совещании сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По словам замминистра, Красноярский край не выполнил план по капитальному ремонту домов на 65%. При этом в отчетах специалистов были указаны совершенно противоположные данные. С помощью подложных документов 14 регионов «обманули собственные власти», уверен замминистра. 

«Отчитавшись о полном объеме работ, Брянская область не выполнила план на 16%, Липецкая область - на 14%, Тверская - на 65%, Вологодская - на 47%, Ростовская - на 11%, Оренбургская - на 40%, Марий Эл - на 18%, Самарская область - на 35%, Чувашия - на 19%, Алтайский край - на 57%, Забайкалье - на 62%, Иркутская область - на 52%, Красноярский край - на 65%, Чечня - на 21%», — цитирует Чибиса «Российская газета». 

Красноярский край заподозрили в подтасовке отчетов по капремонту

Фото: замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис / фото РИА «Новости»

Напомним, ранее Красноярский край стал всероссийским лидером по сумме «сэкономленных» средств, собранных на капитальный ремонт. Региональный оператор не использовал 3,5 млрд рублей. Неиспользованная сумма составляет 60% от всего объема собранных средств. Возмутившись таким данными, депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров выступил с предложением упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Ранее в пресс-службе фонда капремонт пояснили, что на счету регионального оператора находится более 5 млрд рублей.

«По трем краткосрочным планам (2015-2016гг., 2016-2017гг., 2017-2018гг.) работы по капитальному ремонту уже завершены или запланированы до конца 2018 года на сумму 5 млрд. руб. в 1564 многоквартирных домах. В настоящий момент в крае отремонтированы 250 многоквартирных домов (в 2015 году — 5 домов, в 2016 году — 240 домов, в 2017 году — 10 домов). По всем оставшимся многоквартирным домам (за исключением 49 домов) уже заключены контракты на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ. По оставшимся 49 домам повторно объявлены конкурсные процедуры на проектирование (конкурсные процедуры по данным домам уже проходили, но ни одна проектная организация не заявилась на конкурс ввиду удаленности объектов, большая часть из которых находится на крайнем севере)», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве пояснили, что в настоящий момент ведется работа по формированию следующих двух краткосрочных планов — 2018-2019 гг. и 2019-2020 гг. 

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