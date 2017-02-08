Очередь на отставку

Администрация президента начинает ротацию губернаторского корпуса, усиливая регулярную работу по кадровому обеспечению в регионах. За последние два дня со своих постов ушли уже два губернатора: в понедельник заявление об отставке подал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Накануне о своем уходе также объявил глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

Отставка Наговицына принята с формулировкой «по собственному желанию». Сам он решение досрочно покинуть свой пост объяснил тем, что хотел уже сейчас освободить место для врио главы республики, чтобы тот «успел глубже познакомиться с регионом, повстречаться с людьми до начала предвыборной кампании».

Как указывает газета «Ведомости», имена Наговицына и Басаргина звучали в Кремле в качестве потенциальных отставников в преддверии президентских выборов. Смысл отставок, поясняли кремлевские собеседники, — улучшить политическую ситуацию в проблемных регионах на фоне предстоящих выборов главы государства. Отмечалось, что в поле зрения администрации президента также находятся глава Карелии Александр Худилайнен, губернаторы Рязанской области Олег Ковалев, Свердловской области — Евгений Куйвашев, Новгородской области — Сергей Митин, Ивановской области — Павел Коньков. При этом в Кремле давали понять, что замены предопределены не везде.

Фото: kremlin.ru / встреча президента РФ Владимира Путина с и.о. главы Бурятии Алексеем Цыденовым

Возможную отставку губернаторов обсуждают еще в ряде регионов. Так, по информации ряда изданий, пост главы Новосибирской области с формулировкой «по состоянию здоровья» может покинуть Владимир Городецкий. Вакантную должность пророчат полпреду президента в СФО Сергею Меняйло. Журналисты также отмечают, что у федерального центра есть причины для недовольства новосибирским губернатором: в первую очередь, речь идет об усилении протестной активности.

Скамейка запасных

Ситуацию с ротацией губернаторов в российских регионах накануне прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Обновление губернаторского корпуса — это не кампания, а постоянный ротационный процесс. Президент неоднократно говорил, что этот процесс обновления — это такая константа в его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться», — сообщил Песков.

Также он отметил, что в Кремле есть так называемый кадровый резерв, которым пользуются при назначении новых краевых губернаторов.

«Работает кадровая служба. Работает достаточно эффективно. Скажем так, скамейка запасных достаточно длинная. А вы сами видите по назначениям последних месяцев, назначениям последнего года, наверное, что ставка делается, действительно на энергичных, молодых харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы, и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы»,— рассказал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос «Ъ».

Политическая выживаемость

Одним из инструментов, помогающих оценить достижения и провалы глав регионов, является так называемый рейтинг политической выживаемости губернаторов, который готовят фонд «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг».

Позиции сибирских губернаторов оцениваются достаточно высоко. Так, глава Приангарья сохраняет «символически значимый статус «модельного» политика», Аман Тулеев продемонстрировал жесткий настрой на сопротивление «антикоррупционным» атакам, а глава Томской области смог снизить градус социально-политической активности в регионе.

Глава Хакасии получил оценку «3-»: хорошо знает ситуацию в республике, опираясь при этом на поддержку представленных здесь бизнес-групп, но регион в последние годы часто оказывается под ударом – в том числе в связи с антикоррупционными расследованиями.

Позиции губернатора Красноярского края оцениваются как высокие. Отмечается, что Толоконский «несмотря на существующий в крае скептицизм относительно политических возможностей губернатора, сумел одержать победу над сторонниками А.Быкова в ходе выборов в Госдуму РФ». Среди минусов — «по-прежнему слабо вписывается в местную ментальность, оставаясь мало понятным и для граждан, и для элит, привыкших выстраивать сложные комбинации. Лоббистские возможности на федеральном уровне остаются неочевидными».

Фото: kremlin.ru / встреча президента РФ Владимира Путина с Виктором Басаргиным

Перестановка мест

Политолог Константин Калачев считает, что в преддверии президентских выборов возможна чистка губернаторского корпуса.

«По итогам думских выборов в 2011 г. некоторые губернаторы распрощались с постами. В этом году было бы неполиткорректно наказывать губернаторов за низкий результат «Единой России», поскольку продвигалась тема честных выборов, но это не значит, что выводы не будут сделаны», — цитирует эксперты «Интерфакс».

Близкий к Кремлю эксперт, руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что замена губернаторов не связана с предстоящими президентскими выборами, а направлена на повышение эффективности госуправления на региональном уровне и консолидацию региональных элит.

Эффективность руководителей субъектов оценивается по трем основным критериям: динамика социально-экономического развития; политическая ситуация, комплекс вопросов, касающихся социального самочувствия, доверия к власти; отсутствие претензий, связанных с конфликтом интересов и коррупцией. При этом Костин считает, что не во всех регионах имеющиеся проблемы будут решаться путем замены кадров.

«Не везде в проблемных территориях, как мне кажется, для решения проблем будет применен подход ротации, поскольку ротация ради ротации смысла не имеет. Важно, чтобы в результате ротации приходили госуправленцы и политики, которые сумеют улучшить ситуацию», — резюмировал эксперт.

Профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев, причины отставки необходимо рассматривать с точки зрения ряда критериев деятельности губернаторов. Речь, в частности, идет о таких критериях, как экономические показатели, которые «должны быть не просто хорошие — регион должен демонстрировать динамику по их улучшению», «рейтинги самого губернатора, определенная политическая стабильность, отсутствие конфликтов», пишет ТАСС. Третьем критерием Матвейчев назвал доверие, пояснив, что под ним понимается отсутствие сведений о коррупции не только самого губернатора, но и его приближенных.

Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, в свою очередь, утверждает, что «если у кого- то из действующих губернаторов рейтинг последовательно снижается или он ниже приемлемого уровня, то это явный сигнал о том, что надо другую работу человеку искать». Среди критериев оценки глав регионов он также выделил борьбу с коррупцией и умение выстраивать систему управления.