Отменены итоги выборов в Заксобрание в поселке Таежном

Богучанский районный суд Красноярского края удовлетворил иск Олега Рукосуева об отмене итогов выборов в Заксобрание по избирательному участку № 997 в поселке Таежном. Основанием для этого стали видеозапись и показания свидетелей, которые подтвердили на участке массовые вбросы бюллетеней в урну для голосования.

На сайте Богучанского районного суда протокол заседания пока не опубликован.

В сентябре в суд поступал еще один иск от об отмене итогов выборов в Таежнинский сельсовет по тому же участку от одного из кандидатов в депутаты Валентины Каверзиной. Повод — вброс бюллетеней в единый день голосования, 18 сентября. Суд удовлетворил его 10 января. В качестве доказательства суду была представлена видеозапись с камеры наблюдения, транслировавшей происходящее на участке в день голосования.

В крайизбиркоме уже заявили, если решение суда вступит в законную силу, то голоса обнулятся только по этом участку. Глава избирательной комиссии Константин Бочаров пояснил, что «закон проведения повторных выборов на отдельном участке не предусматривает».

«Ввиду того, что участок не очень большой, и голосует там около 50% избирателей, обнуление результатов на нем никоим образом не влияет на дальнейшее распределение мандатов. Никакой смены депутатов по ЗС не предполагается», — пояснил Бочаров.

При этом в случае подтверждения фактов вбросов он призвал следователей привлечь всех виновных к строгой ответственности.