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Депутаты потребовали провести довыборы в Горсовет Красноярска

Главная Политика
Красноярск
16:35 3 Февраля 2017
депутаты, горсовет, красноярск, политика, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутаты красноярского Горсовета потребовали провести довыборы в шести избирательных округах. Проект решения опубликован 2 февраля на официальном сайте парламента.

Согласно документу, депутаты хотят назначить дополнительные выборы по одномандатным округам №2, №8 и №15-18. Предварительная дата голосования — 4 июня.

Ранее суд признал правомочным укороченный состав Горсовета. Решение было принято по иску активиста Натальи Подоляк, которая требовала провести довыборы в округе №8 (Октябрьский район), мотивируя это нарушением прав избирателей. В суде уточнили, что для работы представительного органа достаточно 24 депутата, в то время как сейчас их 30.

Сейчас шесть округов не имеют своих представителей в Горсовете. Депутаты от участков №2 (Владимир Чащин), №8 (Сергей Толмачев), №15 (Иван Серебряков) и №16 (Александр Глисков) покинули городской парламент после победы на выборах в Законодательное собрание. Представитель округа №17 Александр Коропачинский ушел из Горсовета по собственному желанию, а депутат от округа №18 Сергей Суртаев лишился мандата из-за просроченной декларации.

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