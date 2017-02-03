Депутаты потребовали провести довыборы в Горсовет Красноярска

Депутаты красноярского Горсовета потребовали провести довыборы в шести избирательных округах. Проект решения опубликован 2 февраля на официальном сайте парламента.

Согласно документу, депутаты хотят назначить дополнительные выборы по одномандатным округам №2, №8 и №15-18. Предварительная дата голосования — 4 июня.

Ранее суд признал правомочным укороченный состав Горсовета. Решение было принято по иску активиста Натальи Подоляк, которая требовала провести довыборы в округе №8 (Октябрьский район), мотивируя это нарушением прав избирателей. В суде уточнили, что для работы представительного органа достаточно 24 депутата, в то время как сейчас их 30.

Сейчас шесть округов не имеют своих представителей в Горсовете. Депутаты от участков №2 (Владимир Чащин), №8 (Сергей Толмачев), №15 (Иван Серебряков) и №16 (Александр Глисков) покинули городской парламент после победы на выборах в Законодательное собрание. Представитель округа №17 Александр Коропачинский ушел из Горсовета по собственному желанию, а депутат от округа №18 Сергей Суртаев лишился мандата из-за просроченной декларации.