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Краевой суд настаивает на довыборах в красноярский Горсовет

Главная Политика
Красноярск
13:01 19 Января 2017
общение, политика, горсовет, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Афонтово
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Красноярский краевой суд настаивает на дополнительных выборах в городской Совет депутатов.

Сейчас в городском совете пустуют 6 кресел. Депутаты  Александр Глисков, Сергей Толмачев, Иван Серебряков и Владимир Чащин сложили с себя полномочия в связи с тем, что были выбраны депутатами Законодательного Собрания края. Сергея Суртаева лишили мандата 6 декабря. Кроме того, ранее Горсовет добровольно покинул Александр Коропачинский. В итоге часть горожан не имеют своих представителей во власти. Речь идет о 250 тыс. красноярцах — это почти треть жителей города, имеющих право голоса.

Ранее председатель Горсовета Татьяна Казанова публично заявляла, что дополнительных выборов проводиться не будет, так как оставшихся депутатов, по ее мнению, будет достаточно для полноценной работы городского парламента. Решения Горсовета считаются правомочными при наличии 24 депутатов из 36.

Дата выборов пока не назначена. В суде считают, что их необходимо провести не позднее 3 сентября. Не исключено, что выборы могут пройти раньше, так как летом парламентарии должны выбрать мэра. Поэтому старт избирательной кампании могут объявить уже в феврале-марте.

Красноярский городской Совет депутатов действующего пятого созыва изначально состоят из 36 депутатов, избранныхв 2013 году сроком на 5 лет. Так, срок полномочий нынешнего парламента истекает в сентябре 2018 года. 

Краевой суд настаивает на довыборах в красноярский Горсовет

По предварительны оценкам, довыборы обойдутся Красноярску в 30-40 млн рублей.

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