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Снимок из Красноярска попал на фотовыставку БРИКС в Бразилии

Главная Новости БРИКС
Красноярск
19:03 11 Ноября 2019
культура, брикс
Автор: Sibnovosti.ru
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Снимки двух российских фотографов, которые представляли СМИ России, попали на III Объединенную фотовыставку стран БРИКС. Фотографии презентовали на экспозиции в бразильском городе Сан-Паулу, мероприятие проходило в конце октября в рамках IV Медиафорума стран БРИКС. 

Кадр ледовой скульптуры сделан красноярским фотографом Александром Черныхом. Его снимок представило сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей». Второй снимок представила ТРК «Терра» из Самары. Автор фотографии – Наталья Камбарова. 

Все фотоработы отображают природу, жизнь людей и их культуру, достижения России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а также тесное сотрудничество между странами БРИКС. 

В международной экспозиции приняли участие несколько десятков работ журналистов стран «Большой пятерки». В их числе оказались и представители российских СМИ. Фотовыставка прошла под названием «Сияющая БРИКС, общее будущее». 

«В предвосхищении большого и светлого совместного будущего стран БРИКС, выставка представляет события прошлого, настоящего и планы на будущее в области экономики, социальной сферы и окружающей среды, а также культурный обмен между людьми. Это уже третья совместная выставка журналистов. Первые две с успехом прошли в китайском Пекине и Кейптауне в Южной Африке», - отметил Хэ Пин, главный редактор официального информационного агентства правительства КНР «Синьхуа».

Фото: Александр Черных, Наталья Камбарова

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