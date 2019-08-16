Китайская корпорация планирует открыть в Красноярске центр восточной медицины

Корпорация «Гун» из китайского города Чанчуня планирует создать в Красноярске центр восточной медицины. Председатель правления Гун Сяоин обсудил соответствующую перспективу с представителями администрации города. Бизнесмены планируют открыть в Красноярске центр, в котором вахтовым методом будут работать китайские специалисты. Они смогут осуществлять прием пациентов и проводить обучение красноярских врачей китайским методикам.

«По мнению главы города Сергея Еремина, крупный центр, предоставляющий услуги традиционной восточной медицины, мог бы быть интересен не только для красноярцев, но и для жителей близлежащих субъектов Российской Федерации», - отметил заместитель руководителя департамента главы города Вадим Фалалеев.

Также корпорация «Гун» намерена заняться выращиванием лекарственных растений на территории Красноярского края и открыть завод по производству сухого молока, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.