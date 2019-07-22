Китайские ученые истребили почти всех азиатских тигровых комаров

Китайские ученые истребили азиатских тигровых комаров на двух островах. Им удалось уничтожить 94 процента насекомых. Успех был достигнут, благодаря методике заражения самцов бактерией вольбахией – у самок стало рождаться нежизнеспособное потомство.

Технология не новая, но китайские ученые ее усовершенствовали. Во-первых, они смогли точно разделить самок и самцов. Во-вторых, облучили комаров радиацией. Это не влияло на самцов, но зато стерилизовало самок, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт «Planet-today.ru».

Каждую неделю они выпускали на волю 5 миллионов инфицированных самцов, что и позволило практически уничтожить популяцию опасных насекомых.

Отметим, что азиатские тигровые комары переносят такие вирусы и заболевания, как Зика, Чикунгунья, денге и желтая лихорадка.