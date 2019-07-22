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Китайские ученые истребили почти всех азиатских тигровых комаров

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Красноярск
15:16 22 Июля 2019
насекомые, китай, радиация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Китайские ученые истребили азиатских тигровых комаров на двух островах. Им удалось уничтожить 94 процента насекомых. Успех был достигнут, благодаря методике заражения самцов бактерией вольбахией – у самок стало рождаться нежизнеспособное потомство.

Технология не новая, но китайские ученые ее усовершенствовали. Во-первых, они смогли точно разделить самок и самцов. Во-вторых, облучили комаров радиацией. Это не влияло на самцов, но зато стерилизовало самок, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт «Planet-today.ru».

Каждую неделю они выпускали на волю 5 миллионов инфицированных самцов, что и позволило практически уничтожить популяцию опасных насекомых.

Отметим, что азиатские тигровые комары переносят такие вирусы и заболевания, как Зика, Чикунгунья, денге и желтая лихорадка.

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