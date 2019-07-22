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Из Красноярка в Китай будет летать самолет вместимостью 311 человек

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Красноярск
12:45 22 Июля 2019
красноярск, китай, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С августа из Красноярска в Китай - на остров Хайнань - будет летать Airbus A330 вместимостью 311 мест. Решение поменять борт с большим числом пассажиров приняла авиакомпания iFly.

«Ранее iFly для этих целей использовала Airbus A319. Этот самолет имеет вместимость в 2 раза меньше — 156 кресел. Помимо этого самолету приходилось совершать дополнительную техническую посадку в Абакане для дозаправки. Теперь для этого нет необходимости. Объем топлива на А330 позволяет без дозаправок и дополнительного времени долететь из Красноярска в Китай и обратно с еще большим комфортом. Рейсы выполняются два раза в неделю по средам и воскресеньям», - сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Добавим, график перелетов актуален до конца весенне-летнего расписания — 23 октября 2019 года.

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