Китай и Индия запускают совместное фармацевтическое производство

Индийский производитель лекарств совместно с коллегами из китайской провинции Цзянсу намерены запустить фармацевтическое производство на территории КНР. На строительство завода будет выделено 30 млн долларов. Индийская компания получит 80% акций предприятия, а китайская — 20%, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Мы считаем Китай ключевым элементом нашей будущей дорожной карты. Сотрудничество в сфере создания совместных производственных мощностей в Китае является важным шагом для нас. Мы намерены воспользоваться нашим опытом в Китаем», — сообщил управляющий директор компании «Cipla» Уманг Вохра (Индия).

Добавим, что Cipla является ведущей фармацевтической компанией Индии. С 1935 года она производит препараты для лечения респираторных и кардиоваскулярных заболеваний, артритов и диабета. А китайская «Jiangsu Acebright» производит противовирусные лекарства, витамины и препараты для лечения онкозаболеваний.