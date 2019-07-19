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Китай и Индия запускают совместное фармацевтическое производство

Главная Новости БРИКС
Красноярск
01:41 19 Июля 2019
медицина, лекарство, китай, индия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Индийский производитель лекарств совместно с коллегами из китайской провинции Цзянсу намерены запустить фармацевтическое производство на территории КНР. На строительство завода будет выделено 30 млн долларов. Индийская компания получит 80% акций предприятия, а китайская — 20%, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Мы считаем Китай ключевым элементом нашей будущей дорожной карты. Сотрудничество в сфере создания совместных производственных мощностей в Китае является важным шагом для нас. Мы намерены воспользоваться нашим опытом в Китаем», — сообщил управляющий директор компании «Cipla» Уманг Вохра (Индия).

Добавим, что Cipla является ведущей фармацевтической компанией Индии. С 1935 года она производит препараты для лечения респираторных и кардиоваскулярных заболеваний, артритов и диабета. А китайская «Jiangsu Acebright» производит противовирусные лекарства, витамины и препараты для лечения онкозаболеваний.

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