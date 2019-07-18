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Пловцы из России, Китая и ЮАР совершат заплыв от Сахалина до Хоккайдо

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Красноярск
00:47 18 Июля 2019
япония, россия, плавание, брикс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На Сахалине стартует первый международный заплыв через пролив Лаперуза. Спортсмены-экстремалы из России, Китая, ЮАР и Японии преодолеют в холодной воде расстояние от Сахалина до острова Хоккайдо – 43 километра. И все это в воде, температура которой около 8-10 градусов, примечательно, что все участники заплыва должны быть без гидрокостюмов, сообщает корреспондент tvbrics.com.

Соревнования разделят на два этапа: пловцы стартуют с российской стороны – от мыса Крыльон – 18 июля, затем продолжат плыть 20 июля, а финишируют уже на мысе Соя в Японии 21 числа.

Всего в соревнованиях участвуют 27 человек. В команде экстремалов только опытные спортсмены – это члены сборной России, чемпионы мира, участники заплывов через пролив Ла-Манш (34 км), Берингов пролив (135 км), Первый Курильский пролив с мыса Лопатка (Камчатка) до острова Шумшу (Сахалин).

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