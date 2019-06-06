Индия готовится к тестированию сети пятого поколения - 5G

Индия готова начать тестовые испытания сети пятого поколения 5G в течение ближайших 100 дней. Программу развернут на территории Нью-Дели, сообщил министр коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Рави Шанкар Прасад. Власти намерены подключить к технологическим тестам китайских партнеров.

Во время испытаний сети связи пятого поколения будут использоваться в сферах образования и здравоохранения, а также станут доступны для жителей сельских территорий.

Массовое использование связи 5G в Индии планируют начать в 2020 году. Ранее генеральный директор Huawei India Джей Чан сообщил, что китайская корпорация готова обеспечить Индию связью нового поколения в течение 20 дней.

фото: сайт «Международного радио Китая»