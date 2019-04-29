Махачкала организует Международный фестиваль театров кукол стран БРИКС

Министерство культуры Дагестана выступит соорганизатором Первого Международного фестиваля театров кукол «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС». Он стартует в Махачкале 26 мая, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на сайт «Нур».

Для участия в масштабном культурном событии в Махачкалу приедут пять лучших российских театров кукол, а также театры из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Организаторы уверены, что фестиваль будет способствовать укреплению гуманитарного и культурного сотрудничества стран БРИКС, а также позволит деятелям культуры обрести новые контакты и связи.

Фестиваль продлится до 1 июня. Его поддерживают министерство культуры России, Союзы театральных деятелей РФ и Дагестана, а также администрации Махачкалы.