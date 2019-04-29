29 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Махачкала организует Международный фестиваль театров кукол стран БРИКС

Главная Новости БРИКС
Красноярск
16:50 29 Апреля 2019
культура, брикс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Министерство культуры Дагестана выступит соорганизатором Первого Международного фестиваля театров кукол «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС». Он стартует в Махачкале 26 мая, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на сайт «Нур». 

Для участия в масштабном культурном событии в Махачкалу приедут пять лучших российских театров кукол, а также театры из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Организаторы уверены, что фестиваль будет способствовать укреплению гуманитарного и культурного сотрудничества стран БРИКС, а также позволит деятелям культуры обрести новые контакты и связи. 

Фестиваль продлится до 1 июня. Его поддерживают министерство культуры России, Союзы театральных деятелей РФ и Дагестана, а также администрации Махачкалы.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости БРИКС / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Президент Владимир Путин принимает участие в форуме «Один пояс - один путь» в Пекине

Президент Владимир Путин принимает участие в форуме «Один пояс - один путь» в Пекине

26 Апреля 2019 г.
Рабочая программа рассчитана на два дня
Новости Красноярска: Индийское посольство готовит праздничную программу на велофестиваль в Москве

Индийское посольство готовит праздничную программу на велофестиваль в Москве

25 Апреля 2019 г.
Фристайл-шоу состоится 19 мая
Новости Красноярска: Юный посол доброй воли стран БРИКС станет участницей программы «Футбол для дружбы»

Юный посол доброй воли стран БРИКС станет участницей программы «Футбол для дружбы»

24 Апреля 2019 г.
Ананья Камбодж примет участие в социальном проекте в третий раз
Новости Красноярска: Лидеры России и Китая обсудят в Пекине вопросы двустороннего сотрудничества

Лидеры России и Китая обсудят в Пекине вопросы двустороннего сотрудничества

24 Апреля 2019 г.
Встреча пройдет в рамках форума «Один пояс - один путь» 26 апреля
Новости Красноярска: Международная летняя школа для учеников из России, Китая и Монголии пройдет в Забайкалье

Международная летняя школа для учеников из России, Китая и Монголии пройдет в Забайкалье

23 Апреля 2019 г.
Ее темой станут культурно-исторические параллели
Новости Красноярска: Привезенные из Индии картины и иконы Николая и Святослава Рерихов выставят на ВДНХ

Привезенные из Индии картины и иконы Николая и Святослава Рерихов выставят на ВДНХ

23 Апреля 2019 г.
27 апреля откроется выставка «Сохраняя культуру. Музей Рерихов»
Новости компаний
26/04
Красноярская ГЭС выработала в первом квартале 2019 года около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
19/04
Сети «Красноярскэнерго» выдержали напор стихии
19/04
Высокая оценка результатов работы «Роснефти» Руководством страны
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

29 Апреля 2019 г.
Родители боятся, что виновник может уйти от ответственности
Новости Красноярска: Владимир Янко: «В «Енисее» сейчас идет освоение бюджета»

Владимир Янко: «В «Енисее» сейчас идет освоение бюджета»

24 Апреля 2019 г.
Особое мнение эксперта
Новости Красноярска: На оживленном перекрестке в Красноярске меняют схему движения

На оживленном перекрестке в Красноярске меняют схему движения

24 Апреля 2019 г.
Это связано с ростом количества ДТП на участке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356