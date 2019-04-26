Президент Владимир Путин принимает участие в форуме «Один пояс - один путь» в Пекине

Глава государства Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс - один путь». Утром президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи он отметил, что сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентно высокого уровня.

«Я очень рад возможности сегодня встретиться с вами, с коллегами китайскими, с друзьями и обсудить вопросы двустороннего характера и вопросы международных отношений, которые представляют взаимный интерес», — отметил Путин.

Затем ректор вуза Ци Юн вручил российскому президенту диплом почетного доктора университета Цинхуа.

Рабочая программа визита Владимира Путина в Пекине рассчитана на два дня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС. Запланированы двусторонние встречи с лидерами Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра, с главой МИД Мьянмы. В субботу, 27 апреля, Владимир Путин выступит на одном из трех рабочих заседаний форума.

Напомним, что первый форум «Один пояс - один путь» прошел в Пекине в 2017 году. В работе площадки участвовали первые лица России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки.