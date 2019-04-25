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Индийское посольство готовит праздничную программу на велофестиваль в Москве

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Красноярск
17:00 25 Апреля 2019
спорт, брикс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Посольство Индии готовит праздничную программу в рамках велофестиваля в Москве. Театральное выступление от индийских артистов запланировано на 19 мая. Кроме того, в этот день состоится беговелогонка для участников от 2 до 4 лет и фристайл-шоу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

В программу весеннего велофестиваля также включены конкурсы костюмов, стрит-арт перформанс, работа фудмаркета. 

«Отдельной частью программы станет театральное выступление от представителей посольства Индии и фристайл-шоу во главе с мировой звездой велофристайла Павлом Алехиным. Кроме того, со стрит-арт перформансом выступит известный художник Покрас Лампас, вместе с гостями велофестиваля он создаст художественное послание в будущее», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Первый весенний московский велофестиваль состоится 19 мая. Участники поедут по Садовому кольцу.

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