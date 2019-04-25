Индийское посольство готовит праздничную программу на велофестиваль в Москве

Посольство Индии готовит праздничную программу в рамках велофестиваля в Москве. Театральное выступление от индийских артистов запланировано на 19 мая. Кроме того, в этот день состоится беговелогонка для участников от 2 до 4 лет и фристайл-шоу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

В программу весеннего велофестиваля также включены конкурсы костюмов, стрит-арт перформанс, работа фудмаркета.

«Отдельной частью программы станет театральное выступление от представителей посольства Индии и фристайл-шоу во главе с мировой звездой велофристайла Павлом Алехиным. Кроме того, со стрит-арт перформансом выступит известный художник Покрас Лампас, вместе с гостями велофестиваля он создаст художественное послание в будущее», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Первый весенний московский велофестиваль состоится 19 мая. Участники поедут по Садовому кольцу.