Юный посол доброй воли стран БРИКС станет участницей программы «Футбол для дружбы»

Посол доброй воли стран БРИКС 14-летняя Ананья Камбодж из Индии станет участницей социальной программы компании «Газпром» «Футбол для дружбы». Финал мероприятия состоится в Мадриде с 28 мая по 2 июня.

Ананья Камбодж примет участие в социальном проекте в третий раз. Ранее она продемонстрировала талант в сфере журналистики и доказала свою активную гражданскую позицию. После возвращения с программы «Футбол для дружбы» в 2018 году Ананья стала Послом доброй воли стран БРИКС, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на журнал «Профиль».

Ананья регулярно проводит встречи со школьниками из Дели, на которых рассказывает ученикам о «Футболе для дружбы» и девяти ценностях программы. Она написала книгу о впечатлениях от общения со сверстниками на проекте «Мое путешествие из Мохали в Санкт-Петербург».

Кроме того, в этом году посол доброй воли впервые в истории проекта получила приглашение выступить от лица Юных послов всего мира на Молодежном форуме Экономического и Социального Совета в штаб-квартире ООН.

Напомним, концерн реализует социальную программу «Футбол для дружбы» с 2013 года. Объявлены девять ценностей программы: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Обладателем Кубка «Девяти ценностей» в 2019 году стала сборная Бразилии по футболу, как самая социально-ответственная команда Чемпионата мира по футболу в России.

Фото: profile.ru