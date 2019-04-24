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Лидеры России и Китая обсудят в Пекине вопросы двустороннего сотрудничества

Главная Новости БРИКС
Красноярск
16:25 24 Апреля 2019
политика, красноярск, форум
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсудят в Пекине вопросы двустороннего политического, торгового и гуманитарного сотрудничества. Встреча двух лидеров пройдет в рамках форума «Один пояс - один путь» 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Ожидается, что на переговорах будет затронута тема партнерства России и Китая в международной сфере, также лидеры обсудят вопрос о переводе в практическую плоскость большого евразийского партнерства с участием не только ЕврАзЭС, но и ШОС.

В планах Си Цзиньпина посетить Россию в июне.

«Государственный визит председателя КНР будет состоять из двух частей: первая - это непосредственно государственный визит, он будет в Москве; затем предусматривается участие китайского лидера в качестве главного гостя в Петербургском международном экономическом форуме 6-7 июня», — сообщил Юрий Ушаков.

Добавим, что форум «Один пояс - один путь» проходит в Пекине с 2017 года. В нем участвуют первые лица государств.

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