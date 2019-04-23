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Международная летняя школа для учеников из России, Китая и Монголии пройдет в Забайкалье

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Красноярск
16:45 23 Апреля 2019
общество, брикс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Забайкальский детско-юношеский центр получил грант национального проекта «Образование». На выделенные средства учебное заведение организует международную летнюю школу для ребят из России, Китая и Монголии. Ее темой станут культурно-исторические параллели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС

В Минобре России уверены, что летняя международная школа станет площадкой для укрепления творческих контактов и дружбы школьников из трех государств. Кроме того, проект даст перспективу для развития образовательных и туристических инициатив. 

Территориально международная летняя школа будет находиться в пригороде Читы в детском лагере «Никишиха».

«Проект позволит организовать межкультурную коммуникативную площадку для юных исследователей - уникальную образовательную среду, где школьники учатся, обмениваются опытом, знакомятся с особенностями культуры соседних регионов», — отметили в минобразования.

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