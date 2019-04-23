Международная летняя школа для учеников из России, Китая и Монголии пройдет в Забайкалье

Забайкальский детско-юношеский центр получил грант национального проекта «Образование». На выделенные средства учебное заведение организует международную летнюю школу для ребят из России, Китая и Монголии. Ее темой станут культурно-исторические параллели, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

В Минобре России уверены, что летняя международная школа станет площадкой для укрепления творческих контактов и дружбы школьников из трех государств. Кроме того, проект даст перспективу для развития образовательных и туристических инициатив.

Территориально международная летняя школа будет находиться в пригороде Читы в детском лагере «Никишиха».