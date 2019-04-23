Привезенные из Индии картины и иконы Николая и Святослава Рерихов выставят на ВДНХ

В Москве на ВДНХ откроется выставка «Сохраняя культуру. Музей Рерихов». В отреставрированном павильоне № 13 «Здравоохранение» представят картины и тибетские иконы, привезенные Николаем и Святославом Рерихами из экспедиций в Индию и Центральную Азию.

Также гости смогут увидеть живописные работы Николая Рериха «Строят ладьи», «Идолы», «Ангел последний», «Армагеддон» и работы из цикла «Гималаи», передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на сайт «Москва 24».

Кроме того, на ВДНХ будут представлены картины о жизни индийской деревни, написанные Святославом Рерихом. Выставка откроется 27 апреля.

Отметим, что Святослав Рерих переехал жить в Индию в 27 лет, эта страна стала для него второй родиной.

Фото: orientmuseum.ru