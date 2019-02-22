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Гонконг, Гуанчжоу и Макао превратят в инновационные районы экстра-класса

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Красноярск
16:00 22 Февраля 2019
брикс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Китая утвердили стратегию развития территорий Большого залива реки Чжуцзян до 2035 года. В программу включены 11 городов, самыми крупными из которых являются Гонконг, Гуанчжоу и Макао. По планам, за 15 лет эти города превратят в инновационные районы экстра-класса.

Согласно в новой стратегии Гонконг остается международным финансовым центром, в нагрузку добавляется функция крупнейшего транспортного узла и торгового региона.

Макао станет курортом мирового класса. Также в городе планируют развивать торговлю с португалоязычными странами.

Гуанчжоу будет развиваться в русле международного торгово-промышленного центра и транспортного узла, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Российскую газету». Шэньчжэнь превратят в глобальную столицу инноваций и творчества. Кроме того, в плане развития обозначены города Чжухай, Дунгуань, Хуэйчжоу, Чжуншань, Фошань, Чжаоцин и Цзянмэнь. 

Для реализации стратегии власти КНР в частности намерены модернизировать аэропорты этих городов, которые и сейчас считаются одними из самых продвинутых в мире.

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