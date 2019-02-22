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Индия оказалась самым доступным экзотическим направлением для путешествий из России

Главная Новости БРИКС
Красноярск
15:15 22 Февраля 2019
путешествия, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Индия возглавила рейтинг самых дешевых экзотических направлений для путешествий из России. По данным поисковой системы Skyscanner, средняя стоимость поездки на двоих в эту страну составляет 1594 доллара или 104 тысячи рублей. Аналитики учитывали среднюю стоимость перелета из городов России, проживание в отеле или апартаментах, также включили в итоговую сумму питание в кафе, расходы на транспорт и развлечения.

На втором месте в рейтинге доступных для отдыха экзотических направлений Вьетнам. Отдых там обойдется в 1980 долларов или 130 тысяч рублей. На третьем месте Шри-Ланка - на поездку придется потратить – 2072 доллара (136 тысяч рублей).

Лидерами бюджетного отдыха среди стран ближнего зарубежья стали Беларусь, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА Новости. Цены на отдых там стартуют от 1562 долларов или 102 тысяч рублей.

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