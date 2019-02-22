Индия оказалась самым доступным экзотическим направлением для путешествий из России

Индия возглавила рейтинг самых дешевых экзотических направлений для путешествий из России. По данным поисковой системы Skyscanner, средняя стоимость поездки на двоих в эту страну составляет 1594 доллара или 104 тысячи рублей. Аналитики учитывали среднюю стоимость перелета из городов России, проживание в отеле или апартаментах, также включили в итоговую сумму питание в кафе, расходы на транспорт и развлечения.

На втором месте в рейтинге доступных для отдыха экзотических направлений Вьетнам. Отдых там обойдется в 1980 долларов или 130 тысяч рублей. На третьем месте Шри-Ланка - на поездку придется потратить – 2072 доллара (136 тысяч рублей).

Лидерами бюджетного отдыха среди стран ближнего зарубежья стали Беларусь, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА Новости. Цены на отдых там стартуют от 1562 долларов или 102 тысяч рублей.