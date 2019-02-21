Главы МИД России, Китая и Индии проведут трехсторонние переговоры

Главы МИД России, Китая и Индии проведут трехстороннюю встречу на востоке КНР, в провинции Учжэнь. Переговоры запланированы на 27 февраля, сообщил в интервью ТАСС официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Эта встреча станет шестнадцатой для министров иностранных дел. Дипломат уверен, что она имеет значение для всего мира, так как Китай, Россия и Индия являются важными мировыми державами и несут ответственность за поддержания общемировой стабильности.

«С момента основания данный трехсторонний механизм играет важную роль в расширении стратегического сотрудничества и координации позиций, а также в достижении консенсуса между тремя государствами», - отметил Гэн Шуан.

Главы внешнеполитических ведомств на встрече в Учжэне намерены обменяться взглядами на политическую повестку, а также обсудить перспективы развития отношений между тремя странами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Я уверен, что эта встреча принесет позитивные результаты», - резюмировал Гэн Шуан.

Фото: МИД РФ