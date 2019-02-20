Победитель конкурса по китайскому языку получит в награду бесплатное обучение в КНР

В Благовещенске впервые состоится региональный отборочный этап всероссийского конкурса «Китайский язык – это мост». В нем примут участие школьники и студенты из Амурской области, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Участникам конкурсного отбора предстоит произнести монолог на заданную тему, ответить на вопросы по страноведению Китая, а также представить номер художественной самодеятельности. Главный приз конкурса – возможность обучаться в вузе Китая, либо путешествие по стране, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на информацию, размещенную на сайте института Конфуция БГПУ.

«Завоевавший первое место отправляется на финальный тур конкурса в Китай, получившим второе и третье места достаются памятные подарки. Победителям финального тура будет присвоено звание «посол китайского языка и культуры» и будет дана возможность обучаться в китайских вузах или путешествовать по Китаю», - сообщили в пресс-службе Института Конфуция БГПУ.

Конкурс проводится ежегодно по всему миру с 2002 года и приобретает все большую популярность. Конкурс дает возможность лучшим студентам продемонстрировать уровень владения китайским языком и показать свои знания в области культуры, истории, искусства, географии, музыки, литературы Китая. Подробности об участии в конкурсе можно узнать по ссылке.

фото: sinocenter.ru