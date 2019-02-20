Россия и Китай подпишут «контракт века» на создание гражданского вертолета последнего поколения

Россия и Китай подпишут контракт века. На авиасалоне AeroIndia 2019 в Бангалоре корпорация «Ростех» и партнеры из КНР обсудили детали соглашения о создании тяжелого гражданского вертолета, грузоподъемностью 15 тонн. Этот вопрос уже прорабатывался, в том числе на выставке в Чжуха. Теперь работа находится в завершающей стадии.

Стороны рассчитывают подписать контракт в ближайшие два месяца, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Нашими странами реализуются очень масштабные знаковые проекты в гражданской области. Это, в частности, совместная разработка и производство тяжелого вертолета нового поколения. Контракт согласован. Он будет подписан в этом году в ближайшее время», - сообщил «Интерфаксу» директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

По проекту конструкторов, максимальная взлетная масса вертолета последнего поколения составит 38,2 тонны, дальность полета - 630 километров, скорость - 300 км/ч. Серийное производство новой машины планируют организовать в Китае.