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Телеведущая из Китая преподает иностранные языки в красноярской школе

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Красноярск
08:33 20 Февраля 2019
образование, красноярск, китай, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Уроки иностранных языков в школе № 6 Красноярска преподает китаянка Силу Чен. Девушка не говорит по-русски, но это не мешает ей справляться с профессией учителя на отлично. Она ведет уроки английского, французского и китайского. Дети в восторге от занятий, так как они целиком посвящены языковой практике. Учительницу школьники называют Ритой – она сама выбрала себе такое русское имя.

«Рите 25 лет, она родилась и выросла в китайском городе Сычуань, получила на Родине степень бакалавра, в течение четырех лет работала корреспондентом на детском телевидении. Два года назад девушка переехала в Канаду, учится в McGill University (МакГилл Университет) в Монреале, пишет диссертацию на тему здорового питания. В свободное время она любит смотреть фильмы, читать книги, увлекается разгадыванием головоломок», - рассказали биографию китаянки в пресс-службе управления образования администрации Красноярска.

Силу Чен оказалась в Красноярске благодаря программе культурного обмена, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Она будет работать на Универсиаде волонтером – это главная цель ее визита. Краевой центр оставит положительные воспоминания, уверена девушка. Однако первые дни в Красноярске ее шокировали – на улице стоял 40-градусный мороз.

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