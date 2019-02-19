Россия и Индия организуют автопробег по маршруту Афанасия Никитина

Россия и Индия организуют совместный автопробег по маршруту, описанному в произведении «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Путевые записки купца датируются XV веком и содержат описания средневековой Индии. Маршрут Афанасия Никитина известен достоверно, поэтому современные автопутешественники собираются его повторить.

В знак серьезности намерений подписано соответствующее соглашение между Российской Ассоциацией международного сотрудничества (РАМС), Обществом дружбы с Индией и Индийско-Российским фондом дружбы, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что маршрут Афанасия Никитина проходил через Кавказ, Персию, Индию и Крым. Особое внимание купец уделил путешествию по Индии, описав политический уклад, обычаи и традиции страны.

Добавим, что РАМС, Общество дружбы с Индией и Индийско-Российский фонд дружбы также договорились о создании молодежной платформы «Бангалор – Сколково», призванной объединить студентов и ученых.

Кроме того, запланированы совместные мероприятия к 150-летию со дня рождения лидера движения за независимость Индии Махатмы Ганди.