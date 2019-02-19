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Власти Китая объявили о начале национальной кампании по борьбе с пьянством за рулем

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Красноярск
15:23 19 Февраля 2019
китай, водитель, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Власти Китая поставили задачу снизить аварийность на дорогах по вине пьяных водителей. В связи с этим в Поднебесной объявили общенациональную кампанию по борьбе с пьянством за рулем, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа».

Отдел управления дорожным движением Министерства общественной безопасности КНР издал приказ, согласно которому дорожная полиция должна усилить проверки автомобилистов на трезвость. Рейды необходимо проводить ежедневно. Приказ распространяется на всю территорию страны.

Старт общенациональной кампании связан с ростом числа ДТП по вине пьяных водителей в Китае. Так, в 2018 году более 17 тысяч автомобилистов были пожизненно лишены прав, более 5 тысяч из них совершили аварию в нетрезвом виде.

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