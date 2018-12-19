«Рабыня Изаура» впервые посетит Россию

Бразильская актриса Луселии Сантуш, знакомая россиянам по исполнению главной роли в сериале «Рабыня Изаура», в конце декабря впервые посетит Россию.

По случаю ее визита, в пресс-центре ТАСС 24 декабря 2018 года состоится пресс-конференция с ее участием. В этом году исполнилось 30 лет с момента выхода сериала на советские телеэкраны.

Кроме Луселии Сантуш в брифинге примет участие генеральный директор медиахолдинга «МКР-Медиа» Анна Милейкова. Вместе они расскажут журналистам о соглашении об информационном обмене между Россией и Бразилией, а также создании и формате работы объединенной международной редакции стран БРИКС.

Бразильский телеканал TV Cultura подписал соглашение с TV BRICS об информационном обмене и сотрудничестве в октябре 2018 года.

Сериал «Рабыня Изаура» вышел на экран в 1976 году по одноименному роману Бернарду Гимарайнша, который был издан в 1875 году.

На следующей неделе читайте интервью Луселии Сантуш с sibnovosti.ru.

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