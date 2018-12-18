Россия - лучшая из стран БРИКС по индексу благополучия и экономического развития

Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group составила рейтинг благополучных стран. Его возглавила Норвегия. Вторую строчку заняла Швейцария, на третьем месте расположилась Исландия, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Российскую газету». Россия сохранила 59-е место среди 152 стран.

«За последние десять лет Россия продвинулась вперед по большинству измерений, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности, но в то же время понизились показатели по здравоохранению, и это повлияло на общий результат. Россия пока еще отстает от топ-30 стран, за исключением показателя занятости, где она их превосходит. Россия также показывает лучшие результаты, чем страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), по большинству измерений SEDA», - отметил старший партнер, председатель BCG Россия Владислав Бутенко.