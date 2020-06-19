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Водителя автобуса приговорили к реальному сроку за смертельное ДТП на Мичурина

Главная Происшествия
Красноярск
13:33 19 Июня 2020
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Водителя автобуса №27 приговорили к реальному сроку за смертельное ДТП со школьницей на ул. Мичурина. Авария произошла на перекрестке в начале марта.

Суд установил, что 37-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора. В этот момент движение начала восьмилетняя девочка. В итоге маршрутка сбила ребенка на «зебре», от полученных травм школьница погибла на месте. 

На водителя завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд приговорил виновника аварии к 2 годам и 9 месяцам в колонии-поселении. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на 2,5 года.

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